Egy óriási hal rántotta be a vízbe Szabó Lórántot, aki viszont pár nappal később kifogta ugyanazt a példányt. Az állat 66 kilót nyomott.

Alaposan kifogott egy harcsa a Somogy megyei horgászon, a hatalmas állat ugyanis berántotta a vízbe. Ám Szabó Lóránt továbbra is kitartóan pecázott, és ennek meg is lett az eredménye. Egyik nap nagy szerencséje volt, két nagy halat is kifogott.

„Körülbelül egy óra várakozás után jött is a kapás. Nem kellett sokat fárasztani, néhány perc után már ponyvára is húztuk. Gyönyörű hal volt, látszólag ötven kiló feletti." - mesélte a Pecaverzumnak.

Ám ő sem számított rá, hogy még ennél is nagyobb kapása lesz.

„Negyedszeri kapásra végre sikerült partra terelni a halat. A súlya 66 kiló körül volt, hossza több mint 210 centiméter."

Ez a hal pedig a horgász szerint egész biztosan az a példány volt, ami nem rég berántotta őt a vízbe.

„Hogy miből tudom, hogy ő volt az? A szája szélén friss akasztás, ebből és a fordulásából feltűnt, hogy ő az. Hatalmas öröm volt megfogni és visszaengedni, fogtam már nagyobb harcsákat is, de ez a történet felejthetetlen. Végül én győztem, de hatalmas tisztelet ezeknek a gyönyörű halaknak" – mesélte büszkén.