Egy ország ámul a 13 éves tatabányai Jackl Vivien eredményein. A fiatal úszótehetség a kaposvári ifjúsági országos bajnokságon nyűgözte le a sportvilágot. Ugyanis még Egerszegi Krisztina korosztályos hazai csúcsát is megdöntötte, amit 1987-ben 400 méter vegyesen állított fel.

A legendás úszónő akkor 4:52.43 perces időt úszott, Vivien pedig most 4:46.47 perccel győzedelmeskedett. Az edzője is alig akarta elhinni a kiemelkedő eredményt.

"Még mindig sokkhatás alatt vagyok, egészen hihetetlen, amit Vivien úszott. Harminc éve dolgozom trénerként, sok tehetséges gyermek felkészítését irányítottam, de Vivienhez senkit sem tudnék hasonlítani. A kiemelkedő képességeihez elképesztő céltudatosság és szorgalom társul. Százévente születik egy olyan tehetség, mint Vivien. Kiemelkedő a vízfekvése, a kar- és a lábtempója. Ugyanakkor fontos, és igyekszem mindig hangsúlyozni neki, hogy a földön kell maradnia. Négy és fél esztendős kora óta tanítom úszni, de természetesen neki is fejlődnie kell még. Mint általában a vegyes számban indulóknak, elsősorban a melltechnikáján muszáj javítania" – mesélte a Blikknek Vivien edzője, Kocsis Márta.

Vivien nagyon boldog, hogy ilyen eredményt sikerült elérnie. Szerényen nyilatkozott a sikereiről:„Elképesztően jólesik a sok dicséret, igyekszem ezekre rászolgálni. A legfontosabb talán, hogy élvezem az úszást, úgy érzem, a sikeres szereplésem főként a sok edzésnek és az önbizalmamnak köszönhető" – árulta el a fiatal úszótehetség.

Arról is beszélt, szeretne majd az olimpiára kijutni, de tudja, hogy még rengeteg munka áll előtte.

„Természetesen szeretnék olimpiát és világbajnokságot nyerni. Tudom, ehhez nagyon sokat kell dolgoznom. Mindent megteszek, hogy beteljesítsem az álmomat" – mesélte Vivien.