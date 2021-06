Rubint Réka elárulta az Ébredj velünk című műsorban, hogy amellett, hogy rengeteg edzést tart, ő maga is jár személyi edzőhöz heti 4-5 alkalommal. Ám ez számára kikapcsolódás. Most viszont úgy érzi, hogy már nem kellene annyit edzenie, mert nem bírja.

„Most nyáron leszek 43 éves és át kell majd a fejemben kalibrálni ezt az edzésmennyiséget, mert hiába tolnám a szívemmel, a lelkemmel, néha jelez a testem. Figyelnem kell a testem jelzéseire. Megteszek mindent a regeneráció szempontjából, de a testemnek most már szüksége van a pihenésre. Az ember felett megy a kor, akárhogy is nézzük és azt, amit 20 meg 30 évesen tudtam csinálni, azt most is tudnám innen belülről, de a testem jelez."