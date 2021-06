A magyar teniszcsillag 2017 novemberében jegyezte el szerelmét a Maldív-szigeteken. A mesébe illő lánykérést azonban nem követte esküvő, sőt Fucsovics Marci és Anett tavaly karácsonykor négy év után szakítottak.

Ám most úgy tűnik, nem bírták sokáig egymás nélkül, és ismét egy párt alkotnak – írja a Bors.

Anett ugyanis nem rég arról posztolt, hogy a teniszező budai otthonában nézi Marci Roland Garros elleni meccsét, és egy szívecskét is kitett mellé. Legutóbb pedig Stuttgartból jelentkezett be, ahol a sportoló játszott.

Így már talán nem is kérdés, hogy kibékültek, és újra együtt vannak. Vajon ezúttal sor kerül az esküvőre is?