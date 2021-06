A műsorvezető nem tagadja, hogy társkeresőn ismerkedik. Noha még nem találta meg az Igazit, Szily Nóra szerint ez nagyon is sok lehetőséget rejt.

Szily Nóra elárulta, felregisztrált egy társkeresőre, hátha ott találja meg a következő párját. Noha egyelőre csak néhány férfival beszélgetett, szerinte érdemes kipróbálni az ismerkedésnek ezt a módját annak, aki elakadt a társkeresésben.

„Több érv szól mellette, mint ellene. Persze nincs rá garancia, hogy sikerrel járunk, de legalább megpróbáljuk. Szoktam előadást tartani sikerről és kudarcról, mindig elmondom, a legnagyobb kudarc, ha nem teszek azért semmit, hogy sikerüljön valami" – árulta el Nóra a Best magazinnak.