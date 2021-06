2021. június 14., hétfő az ♌ban (Növő hold, Oroszlán)A megbocsátás, a megértés és az elfogadás kerül középpontba. Ki kell mondani az igazságot, - bármi áron! Mások megsegítése helyett elsősorban a saját feladatainkkal törődjünk, s tartsuk magunkat a kitűzött célokhoz.

2021. június 15., kedd az ♌ban (Növő hold, Oroszlán)A kevesebb ma biztosan több – nem célszerű habzsolni, mindenre igent mondani, és legfőképpen nem szép dolog elvenni olyasmit, ami nem a miénk! A növekvő Hold erővel tölt fel, de vigyázzunk ezekkel a többlet energiákkal!

2021. június 16., szerda a ♍ben (Növő hold, Szűz)Az aktivitás eredményt hoz, ám nem erőlködés árán! Ami nem megy, azt halasszuk holnapra. Az sem baj, ha a teljesítményünk átlagos. Az elkészült, rendben lévő ügyeket pipáljuk ki sorban. Keressük az emberek társaságát.

2021. június 17., csütörtök a ♍ben (Növő hold, Szűz)Kötelező feladat bővíteni a már meglévő ismereteinket. Tanuljunk valami merőben újat, hallgassunk meg egy hangos könyvet vagy egy előadást. Még olyan emberekkel is folytassunk eszmecseréket, akikkel eddig nem tettük.

2021. június 18., péntek a ♎ben (Növő hold, Mérleg)Energikus, mégis könnyed nap, így bármiből is legyen több, azzal megbirkózunk. Feladatok? Erő? Akarat? Viták? Értetlenség? Elsősorban arra kell törekedni, hogy a saját feladatainkat kipipáljuk.

2021. június 19., szombat a ♎ben (Növő hold, Mérleg)Ez egy roppant mozgalmas, energikus nap, tele reménnyel és vágyakozással, tanulással, ismerkedéssel, felfedezéssel. Ezek ellenére is érdemes megfontoltan haladni előre. A kapkodás a várt épp ellentétes eredményét hozhatja.

2021. június 20., vasárnap a ♏ban (Növő hold, Skorpió)Vasárnap ellenére is érdekes információkhoz juthatunk, akár abban a formában is, hogy látunk, hallunk vagy épp felismerünk végre valamit, ami eddig rejtve volt. Legyünk okosan mértékletesek, és kezeljünk helyén minden hírt.