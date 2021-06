Levi Straussnak köszönhetjük azt a nadrágot, ami mára egy olyan úgynevezett alapdarabbá vált, amiből mindenkinek legalább egy darab megtalálható a gardróbjában. A világhírű Levi's 501 –es névre keresztelt farmere a fashion dinasztiáknak azon darabja, amiből az évek alatt a legtöbb replika készült el.

Az ikonikus farmer megteremtője, Löb Strauss néven egy szegény sorsú németországi zsidó családba született 1829-ben. Édesapja Hirsch Strauss, édesanyja Rebecca Haass voltak. Löb tizennyolc éves volt, amikor anyjával és két nővérével az Egyesült Államokba hajóztak. Amikor megkapta az állampolgárságot nevét Levi-re változtatta.

A jó üzleti érzékkel megáldott zsidó fiatal 1853-ban alapította meg vállalkozását, ami akkor még nem ruha gyártással foglalkozott, ám már ekkor is árusított a denim megnevezésű erős szövetet, amelyből akkoriban a híres szabómester Jacob Davis is gyakorta vásárolt. A mesternek több forradalmi ötlete is volt, ám sajnos nem volt rá pénze, hogy megvalósítsa terveit, pedig többek között az is az ő fejéből pattant ki, hogy ha a nadrágokat szegecsekkel erősíti meg, akkor sokkal több ideig lehet őket hordani. Miután ötletét elmondta Straussnak együtt tervezték meg a híres 501-es farmert is.

Így született meg a Levi Strauss & Co. szegecses nadrág, ami azóta világhírre tett szert. David 1870-ben egy favágó megrendelésére készítette el a legelső farmernadrágot, amihez ekkor fehér vitorlavászon szövetet választott, amit természetesen Strauss boltjában szerzett be. Ez a prototípus sokkal jobban bírta a gyűrődést, mint amiről a megrendelője valaha álmodott, ezért szinte pillanatok alatt hatalmas népszerűségre tett szert a munkások körében.A hatalmas siker miatt egyre többen rendeltek belőle, ennek köszönhetően, 1873-ban közösen szabadalmaztatták a terméket, amit Levi's – névre kereszteltek.

A legelső farmernek egyetlen farzsebe volt, csak 1901-ben megkapta a másodikat is. Rendelkezett még óratartó zsebbel, és néhány szegeccsel is.

Ám ekkor 1873-tól 1890-ig még nem 501-es ként vált ismertté, csupán dupla X-el jelölték, ami hivatalosan is a legjobb minőségű felhasznált textilt jelentette. 1890 azonban hatalmas fordulópontot jelentett a szabó és a kerekedő számára, hiszen ettől az évtől kezdve mindenki számára elérhetővé váltak a szegecsekkel megerősített denim nadrágok, ezért egy egyedi sorszámmal kellett ellátni a modellt. Azt, hogy miért éppen az 501-es számot kapta azt ma már senki sem tudja pontosan, ugyanis 1906-ban egy San Francisco-i földrengés következtében sajnos tűz ütött ki a Levi's épületében, és a számos fontos irattal együtt az erről szóló dokumentum is odaveszett. Ugyanez a tűzvész pusztította el azt a titkot is, ami a nadrág hátsó zsebének varrási mikéntjéről árulkodott.

Az anyagot szétszakító lovak, csak a piacra dobás után kerültek fel, a nadrágot díszítő bőrre. Korábban csak az anyagot illető legfontosabb információkat tüntették fel rajta, ám az illusztráció sokat segített azoknak az olvasni nem tudó munkásoknak, akik a strapabíró ominózus 501-est keresték.

Strauss hamar ráérzett az üzlet ízére, és 1880-ban piacra dobta az azóta is úgynevezett must-have darabnak számító farmerdzsekit, ami akkor még úgy nézett ki, mint egy férfi ing, de az anyag vastagsága és erőssége miatt kabát funkciót töltött be. Mai formáját 1962-ben kapta meg, és ezzel annyira beírta magát a divat nagykönyvébe, ahogy azóta is ugyanazt a konstrukciót gyártják. A Trucker Jacket, vagyis a kamionos dzseki tényleg az amerikai kamionsofőrökről kapta a nevét, akik örömmel viselték a gardróbok alap darabjává váló farmer kabátot.Levi Strauss a farmer megteremtője egy olyan ikonikus és örökérvényű darabot hozott létre, ami a divat mindenkori változásait is túléli. Nincs olyan generáció, akinek ne lenne a szekrényében legalább egy farmernadrág.

Még maga Yves Saint Laurent a híres divattervező is megirigyelte Levis Strauss munkáját, hiszen így vélekedett a farmerről:

"Bárcsak én találtam volna fel a farmert.Van benne kifejezőképesség, szerénység, szexepil, egyszerűség –minden, ami remélem a saját ruháimban is megvan."– Yves Saint Laurent