Angelina Jolie volt férjével, Johnny Lee Millerrel találkozgat titokban. A színésznőt a Page Six lesifotósa buktatta le, és a lap információi szerint körülbelül három órát töltött a 48 éves brit színész lakásán.

A két színész még 1995-ben, az Adatrablók című film forgatásán ismerkedtek össze, és zúgtak egymásba. Angelina akkor még csak húsz éves volt, és annyira elragadta a rózsaszín köd, hogy egy évvel később oltár elé is állt. Házasságuk tiszavirág életű volt, 1997-ben már külön éltek, rá két évre pedig hivatalosak is elváltak. Angelina később többször is beszélt arról, hogy a válás a legbutább dolog, amit életében tett, de talán most újra kezdhetik azt, amit hossszú évekkel ezelőtt elrontottak.

