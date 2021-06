Mihalik Enikőnek a hétvégén volt a babaváró bulija New Yorkban.

Mihalik Enikő egy gyönyörű, virágos ruhába bújt new yorki babaváró partyján. A buliból nem hiányozhattak a rózsaszín lufik, a gyönyörű torták és virágok, a modell barátnői, no meg persze Enikő szerelme, Dávid.

Enikő kapott egy "EPIDURAL" feliratú karkötőt is, amit úgy kommentált, hogy nagyon kreatív ajándék. A modell terhessége folyamán többször is megmutatta gömbölyödő pocakját, de olyan is volt, hogy követői nagy örömére anyaszült meztelenül pózolt.