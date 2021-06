Ki gondolta volna, hogy még egy gyönyörű modellnek is vannak kisebb testi hibái. Sydney van den Bosch büszkén vállalta fel, hogy bizony neki sem tökéletes a popsija vagy a hasa.

Egyre nagyobb divat megmutatni az Instagromon, hogy a közösségi média világa mennyire csalóka lehet. Sok sztár felvállalta, hogy bizony a tökéletes test csah egy hiú ábránd, és ők is éppen úgy küzdenek a narancsbőrrel vagy a husis hassal, mint bármelyik hétköznapi nő.

Mégis talán Sydney van den Bosch-ról ezt nehezen képzeltük el, hiszen hihetetlen fotók készülnek róla. Ám most ő is lerántotta a leplet a filterek és a retusok világáról, és megmutatta, hogy neki is vannak hibái.

Rubint Réka pedig kommentben mondta el, mennyire büszke a lányra, amiért felvállalta. És hozzátette, a belső szépségét nem veheti el tőle senki.

