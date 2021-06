Vajna Timi minden porcikájával vágyik az anyaságra, azonban még nem teljesítette be élete legnagyobb álmát. Sokan azt találgatják, vajon mi lehet ennek az oka, és barátai is arra biztatják, hogy ne várjon tovább...

"Mindig ott van a levegőben közöttük a gyerekkérdés, de Timi bizonytalan, ami egyáltalán nem tesz jót az amúgy is viharos kapcsolatuknak. Andyvel is terveztek családot alapítani, de sajnos kifutottak az időből. Zoli lehet számára az új remény a boldogságra, aki nagyon türelmes és higgadtan kezeli ezeket a kríziseket, nem is tehetne mást, hiszen fülig szerelmes"

– árulta el a Blikknek egy a párt jól ismerő informátor.

Timi és szerelme, Zoli másfél éve alkotnak egy párt, és bár a rosszindulatú pletykák szerint a férfinek fontos, hogy Timi rengeteg pénzt örökölt Andytől, nincsenek anyagi gondjai, így nem a pénz miatt szűrte össze a levet Andy özvegye.

Az egyetlen fejtörést a Timi mellett megélt kacifántos szerelmi élete jelenti. Látva, hogy milyen jó párost alkotnak, barátok attól félnek, elszalasztják a lehetőséget a boldogságra, Timi pedig kifuthat az időből, hiszen idén már 39 éves lesz – tette hozzá a neve elhallgatását kérő ismerős.

A hírek szerint egyébként Palácsik Lilla gyermekének születése óta Timiben még inkább felerősödtek az anyai érzések, és cseppet sem bánja, hogy húga előbb lett anyuka, mint ő.