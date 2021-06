Rohan az idő, hiszen olyan mintha tegnap számoltunk volna be arról, hogy megszületett Hódi Pamela és Tóth Bence kislánya, Evolett. Pedig ez már hat hete történt, a kismama pedig a napokban fontos kontroll vizsgálaton járt vele.

Pami Instagram-oldalán számolt be arról, hogy kislányán has, csípő és koponya ultrahangot végeztek, és szerencsére minden rendben van, Evolett makk egészséges és szépen fejlődik. A posztban nem csak a csecsemőről mesélt, de tippeket is adott azoknak, akik hasonló cipőben járnak, mint ő, ugyanis rájött, hogy tudja elkerülni az összeérő combja miatt keletkezett kellemetlenséget.



A hétvégén egyébként Pamela és Bence esküvőn is jártak, és a vak is látja, milyen remekül fest a kismama néhány héttel a szülés után. A kislányáról szóló bejegyzést IDE kattintva tudod megnézni.