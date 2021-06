Nemsokára négytagúvá bővül Bach Kata és Wunderlich József családja. A sztárpárnak már van egy kislánya, Juliska, hamarosan pedig megérkezik kisfiuk, Jancsi is.

Kata most sokkal intenzívebben éli meg második terhességét, mint az elsőt, emiatt nehezebb koncentrálnia is. A Vígszínház művészei nemrégiben azt nyilatkozták, hogy a karantén jót tett kapcsolatuknak és megerősítette azt. Elmondásuk alapján a szerelmüket kislányuk érkezése emelte felnőtt szintre, addig kamaszszerelmet éltek meg.

Az elmúlt időszakban József is jócskán kivette a részét kislányuk nevelésében. Sőt nem egyszer ő maradt otthon Juliskával is. A színésznek nemrég debütált Skizó c. albuma, amelyen főként olyan dalok szerepelnek, melyek arról a nehézségről szólnak, amit egy-egy szerepből történő átcsúszás jelent a nap huszonnégy órájában - írja a Blikk.