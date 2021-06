Az Ascot Derby a brit társasági élet egyik legfontosabb eseményének számít, de nem csak a villámgyors lovakról, hanem az elképesztő kalapcsodákról is híres.

A Royal Ascot évszázadok óta a brit arisztokrácia és társadalmi elit gyülekezőhelyének számít. Az ötnapos lóversenysorozat nem egy klasszikus lóverseny, sokkal inkább egy társadalmi esemény, ahol a megjelenő hölgyek káprázatos kalapjairól legalább annyi szó esik, mint az izgalmas futamokról.

A brit hírességek és sztárok mellett az európai királyi házak tagjai is rendszeresen feltűnnek a versenyeken, még II. Erzséber királynő is minden évben részt vesz az eseményen, aki amúgy is híres egyedi kalapjairól.

A hölgyek és urak megjelenésére szigorú szabályok vonatkoznak: a királyi páholyba kizárólag fekete, vagy szürke zsakettben és cilinderben léphetnek be a meghívott férfiak, míg a hölgyek kosztümöt vagy koktélruhát viselnek, ahhoz illő, díszes kalappal. Az elegáns öltözék a lóversenypálya egész területén kötelező, amit a hölgyek nem is bánnak, hisz legalább villoghatnak eleganciájukkal és figyelemfelkeltő kalapjaikkal.

