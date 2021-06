Szente Vajk válása után a korábban táncművészként dolgozó Tiborcz Fanni mellett találta meg a boldogságot, de szerelmük sajnos nem tartott sokáig. Másfél év után zátonyra futott a kapcsolatuk, amit a rendező el is ismert.

Már nem alkotunk egy párt, egy ideje úgy döntöttünk, külön utakon folytatjuk" - árulta el Vajk a Blikknek. "Korábban is szűkszavúan nyilatkoztam a magánéletemről, annyit mondtam, Fannival ismerkedünk és idővel eldől, hogyan alakul. Köztünk így alakult, de végül barátságban, békében váltunk el" - tette hozzá.

A pár szakításának hátterében az is állhat, hogy Fanni szeretett volna már megállapodni, de a rendezőnek jelenleg a munkája a legfontosabb. "A szakításról is csak azért beszélek, hogy elkerüljem a pletykákat. A későbbiekben sem szeretném kiteregetni a magánéletemet, vannak ennél sokkal fontosabb dolgok is" - mondta.