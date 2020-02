"Évek óta ismerjük egymást, hiszen dolgoztunk már együtt, és bár mindig szimpatikusak voltunk egymásnak, beszélgetésen kívül soha nem volt több. Pár hónapja egy baráti összejövetelen viszont megváltozott minden, és megtettük az első lépést egymás felé. Azóta ismerkedünk, még az elején járunk a kapcsolatunknak" – mondta el Szente Vajk a Blikknek.

"Ahogyan eddig sem, úgy ezután sem szeretnék a magánéletemmel szerepelni, szóval közös összebújós, tengerparti fotót tőlem hiába várnak. Ám titkolózni, bujkálni nem akarunk, mert nincs miért. Szeretném, ha kedvem tartja, akkor megfoghassam Fanni kezét az utcán, vagy bárhol, ne kelljen attól tartanom, hogy ki lát meg, vagy fotóz le minket" - tette hozzá.

Fanni régebben többször is dolgozott együtt Vajkkal. "Korábban táncművészként több TV2-s produkcióban is dolgoztam, és két darabban is, amit Vajk rendezett. Az egyik négy esztendeje a Shrek volt, majd két éve az Apáca show-ban is találkoztunk, de mindig csak munkakapcsolat volt köztünk. Egy-két hónapja egyre többet beszéltünk, majd átalakult a kapcsolatunk, bár még nagyon friss, kiegyensúlyozott életet élünk. Nem költöztünk össze, ez egyelőre nincs napirenden, de sok időt töltünk együtt" - nyilatkozta.