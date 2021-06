Árpa Attila - aki korábban bevallotta, hogy nárcisztikus szociopata - lelkiekben fmár elkészült arra, hogy lánya hamarosan kirepül a családi fészekből. A 14 éves Amira már most sem szereti, ha édesapja gyerekként bánik vele.

Minden reggel megkérdezem a lányomtól, hogy még megölelhetem? Azt hiszem, talán pont tegnap mondta először azt, hogy most már kezd ciki lenni. Felkészültem lelkileg, és kicsit el is veszi az élét, hogy poénkodom a dologgal. Láttunk azért már kamaszokat, én is azt voltam – mondta a Mokkában Árpa Attila.