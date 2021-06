Hatalmas örömöt szerzett a magyar futballkedvelők számára Fiola Attila, a magyar válogatott szélsője, válogatottunk, aki bravúros gólt szerzett a világbajnok franciák ellen, amely végül döntetlenre végződött.

A Szekszárdon született, de a dunakömlődi illetőségű 31 éves futballista a mérkőzést követően családjával, feleségével és kisfiával ünnepelte.

"A gól pillanatában az egész pályafutásom lepergett előttem, a családomra, a barátaimra gondoltam, akik a nehéz pillanatokban mindig támogattak. Hála istennek, nagyszerűen játszott a csapat, kiváló eredményt értünk el. Ez volt életem egyik, ha nem a legszebb napja" -árulta el az M4 Sportnak Fiola.

Fiola az édesapja után gyerekként maga is tűzoltónak készült, kilencévesen kezdett csak el focizni, 15 évesen került a Paksi SE-be, ahol 19 évesen játszott először NB I-es bajnokit.

A sportoló az eddigi pályafutása során sokat szenvedett, a 2016-os Eb előtt a norvégok elleni pótselejtezőn szakadt combizommal segítette kijutni a tornára a csapatot. Franciaországban aztán az osztrákok elleni csoportmeccs végén súlyos sérülést szenvedett, majd háromévnyi tortúra (részleges bokaszalag-szakadás, belső oldalszalag-sérülés, arccsont- és kézfejtörés, térdfájdalom) következett az életében, és még az is felvetődött, hogy abba kell hagynia a futballt. Végül a Barcelona orvosa segített helyrehozni a térdét - írja a Bors.

"Nem vetődött fel bennem, hogy feladom. Az viszont szóba került, hogy be kell fejeznem a futballt" - mondta idén áprilisban a Nemzeti Sportnak.

"Az élet ikszre játszik" - hangoztatja sokszor Fiola, amit a magyar-francia mérkőzés most be is bizonyított.

"Azzal, hogy ismét kijutottunk az Eb-re nagyjából kvittek vagyunk. Volt egy kemény időszak, amit alaposan megszenvedtem. Ha abból indulok ki, amondó vagyok, ha többel nem is, de eggyel még adós nekem a sors... " - árulta el a meccs előtt a Nemzeti Sportnak a Fityó becenévre hallgató, MOL Fehérvárt erősítő focista.