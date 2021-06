Az énekesnő is láthatóan focilázban ég, ahogy az egész ország. Tóth Andi azonban nem csak nézi, csinálja is!

Úgy tűnik, Tóth Andi is nagy focirajongó, és bizonyára nagyon szurkol a magyar válogatottnak. Ám ő nem csak a tévé előtt ül és nézi a meccseket, hanem maga is rúgja a bőrt, ezt pedig meg is örökítette.

Andi szexi, apró sortban mutatta meg, hogyan bánik a labdával. A rajongói szerint helye lenne a magyar válogatottban. Az énekesnőtől egyébként mostanában meglehetősen szokatlan posztokat is láthatunk, nem rég egy kamufegyverrel hadonászott.