Prokopp Dórát a Szerencsekerékben ismerhették meg annak idején a nézők, ám azt követően hosszú időre eltűnt a képernyőről. Most a Mokkában láthattuk őt ismét.

Prokopp Dóra a Szerencsekerék című műsorból lehet ismerős az emberek számára, azt követően a Dóra mozija című műsort vezette, később azonban eltűnt a képernyőről.

Ezúttal azoban a Mokkában láthattuk őt, de most sem az életéről beszélt, hanem a Magyar Mozgókép Fessztiválról tájékoztatta a nézőket. Felhívta a figyelmüket arra, milyen színes programokkal várják majd a látogatókat: az új bemutatók mellett filmklasszikusokat is nézhetnek a résztvevők, ugyanis a legendás színészekről is megemlélkeznek majd a fesztiválon.

Ez is érdekelhet: Visszatér a képernyőre a Szerencsekerék, ő lesz a műsorvezetője