A mindig csodás alakú Kulcsár Edina az a fajta híresség, aki szereti magát és életét is megmutatni követőinek. Ám pár napja az egykori szépségkirálynő közösségi oldalán csak fényképész által készített fotók és idézetek jelennek meg, mintha nem is ő kezelné azt. Rajongói pedig aggódni kezdtek.

"Hol a hétköznapi Edina? Minden rendben van?"

"Eltűntél!"

"Annyira hiányznak a storyaid. Várom, hogy köztünk legyél."

"Minden rendben van Edina?"

Kulcsár Edina férje, Csuti egy hete egy taxiból üzent követőinek:

Ez a nap is eljött! Egy ideig most nem hallotok majd felőlem, de hogy egy régi és örök klasszikust idézzek: I'll be back! Vigyázzatok magatokra!

Sokan arra tippelnek, hogy valamilyen sztáros műsor miatt tűnt el az álompár. Reméljük, hamarosan kiderül!