Aki azt gondolta, hogy valami egészen perverz dologról van szó, annak most csalódnia kell. A legtöbb nő ugyanis mobilozik, amikor leül a vécére. Nem hívásokat intéznek, az igen kényes szituációkat szülne, hanem ilyenkor olvassák az e-mailjeiket, a híreket, recepteket keresgélnek, de sokan csetelnek is. A felmérés azt is kimutatta, hogy minél fiatalabb valaki, annál valószínűbb, hogy a telefonja nélkül el sem indul a mellékhelyiségbe. A kutatás egyik legmeglepőbb adata az, hogy három nőből egy már biztosan készített szelfit, miközben a dolgát végezte.



Hiba lenne azt hinni, hogy a férfiaknál ez másképp van, sőt: a felmérésben résztvevők 63 százaléka nyúl a mobil után, ha vécére indul. Ők azonban ilyenkor randioldalakat nézegetnek, és általában rá is írnak a kiválasztott nőre, vagy különböző játékokkal játszanak, azon igyekezve, hogy megdöntsék saját rekordjaikat - írja a Ripost.

A felmérésből egy nagyon problémás dologra is fény derült: hétből mindössze egy ember takarítja le rendszeresen a telefonját, miután a vécén használta azt.