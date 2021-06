Az egész hétre rányomja bélyegét a hold fogyatkozása. Emellett a Szaturnusz, a Plútó, a Neptun és a Jupiter is retrográd. Érdemes elkerülni a kapkodást, a sietséget, mások sürgetését meg végképp! A nem kellően megfontolt döntések komoly károkat okozhatnak. Mivel nyár van, megadhatjuk magunknak azt a lehetőséget, hogy különféle élvezeteket hajszoljunk, de érdemes inkább a kevesebb több elve alapján haladnia választott úton. Többször is lenullázzuk az energiánkat, ez pedig figyelmetlenséget és kedvetlenséget is előidézhet - a vitákról már ne is beszéljünk! Épp ezért a hét mottója: Lassan járj, tovább érsz!