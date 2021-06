"Újra nőnek érezheti magát, amire már régóta szüksége volt. Aki találkozik vele, erről a saját szemével is meggyőződhet. Andiból csak úgy árad a nyugalom és a boldogság" - mesélte az informátor a Blikknek.

Párja meg is ad mindent a csinos műsorvezetőnek, aki ezt nagyon értékeli.

"Andi egy komoly nő, aki szereti, ha a helyén kezelik. Rosszul viseli, ha háttérbe szorul, nem egyenlő partnerként kezelik a kapcsolatában. Küzdelmes évek vannak mögötte a magánéletben, de most minden rendben. Az elmúlt hónapokban újra átélheti, mi az, amire egy nő vágyik. Andinak szüksége van a romantikára, a törődésre, és most valóban a tenyerén is hordozza új párja" - tette hozzá a közeli ismerős.



Olvass még többet Várkonyi Andreáról és Mészáros Lőrincről: