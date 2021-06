A műsorvezető és szerelme, Mészáros Lőrinc nem rég összeköltöztek. Várkonyi Andrea életében ez más komolyabb változást is hozott, ugyanis mostantól testőrök vigyáznak rá.

Várkonyi Andrea már nem titkolja, hogy ismét párkapcsolatban él. Úgy tűnik, Mészáros Lőrinccel egyre komolyabb köztük a dolog, a pár ugyanis nem rég úgy döntött, hogy összeköltöznek. Andi és kislánya, Nóri a férfi budai villájában él.



Andi életében más komolyabb változás is történt. Mivel kedvesét is mindenhová testőrök kísérik, ezért a jövőben már neki is szüksége lesz erre. Így nem mehet akárhová egyedül, kénytelen testőröket fogadni, hiszen első a biztonság - írta a Story Magazin.