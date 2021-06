Kapócs Zsóka öt éve lakberendező, a szakmát Olaszországban, Milánóban tanulta. A tavalyi évben a járvány miatt kevesebb violt a munkája, de nem bírja ki, hogy ne csináljon valamit.

"Szeptember végén kimentem a virágpiacra, vettem egy koszorúalapot, rátettem pár díszt, majd a végeredményt posztoltam a Facebookra. Hihetetlen sikert aratott, négyezren lájkolták az adventi koszorúimat. Innentől megállás nélkül jöttek a megrendelések. December elejéig 10 kilót fogytam, mert még enni, sőt aludni sem volt időm. Rájöttem, hogy ez egy nagyon jó dolog, de nem azért kezdtem bele, hogy pár hónap alatt megunjam"

– mondta Zsóka a Borsnak.

"Mindig azt csinálom, amihez kedvem van, ezt a luxust megengedem magamnak. Az egész életemet így szeretném leélni"

- tette hozzá.

Az egykori szépségkirálynő kisfia már három éves, így nem csoda, hogy az egész napját a munka, és Borisz tölti ki.

"Egyikünk sem akarja hátráltatni a másikat abban, amit csinál, támogatjuk egymást maximálisan. Melegváltásban vigyázunk a kisfiunkra, persze a nagyszülők is segítenek. A sok elfoglaltság mellett mindig próbálunk egy-egy olyan napot beiktatni, amit hármasban töltünk el. Tudom, hogy ez egy gyereknek mennyire fontos, sajnos nekem ritkábban adatott meg. Borisz már 3 éves, ezért kettesben is tudunk néha programot szervezni. Korábban nem szívesen hagytuk egyedül, pontosabban mindig vigyázott rá valaki, csak rosszul éreztük magunkat nélküle. Nem tervezünk neki kistestvért, a mai világban egy gyereknek is nehéz mindent megadni

- árulta el az anyuka, aki idén nyárra nem tervez nyaralást.

"Borisz még túl kicsi az utazáshoz, beérjük a szigetközi csónaktúrákkal. Nagyon szeretem azt az életfelfogást és természetességet, ami a vidéki embereket jellemzi. Idővel majd mi is szeretnénk egy vízparti házat építeni."