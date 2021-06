Az időeltolódáson kívül több oka is van annak, hogy Harry herceg és felesége nem értesültek azonnal Fülöp haláláról - írja a Mirror. A lap arról számolt be, hogy a távolság mellett a járvány, és a feszült családi viszony is közrejátszott abban, hogy a Harry hercegéket az éjszaka közepén a seriff tájékoztatta a halálesetről. A rendőrt a királyi palota küldte a hercegi pár kaliforniai otthonához, őket ugyanis nem lehetett elérni.

Harry és Meghan hivatalos közleményben búcsúzott Fülöp hercegtől, II. Erzsébet férjétől. A herceg a temetésen is megjelent, látogatásától mindenki azt várta, hogy rendeződik a feszült viszony, ám ez sajnos nem így lett. Nincs hét, hogy ne derülne ki egy újabb hazugság.