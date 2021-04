Harry herceg és Meghan Markle 10 szavas üzenetben búcsúzott Fülöp hercegtől. A rövid üzenetet az Archwell.com weboldalon tették közzé, és így szól:

"Thank you for your service... You will be greatly missed." / "Köszönjük, hogy a hazát szolgáltad... Rettenetesen fogsz hiányozni."



A pár nem találkozott Edinburgh hercegével azóta, hogy 2020 márciusában elhagyták az Egyesült Királyságot. A DailyMail forrásai szerint Harry most mindent megtesz annak érdekében, hogy visszatérhessen Angliába. Nem akar semmi mást, mint hogy a nagymamája mellett lehessen ezekben a nehéz időkben.