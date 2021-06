Tűzpiros Ferrariban kocsikázott Gáspár Virág és kedvese, Krisztián. Virág annyira nem élvezte az utat, videóra is vette, mit művel a párja.

Gárpás Virág barátja, Krisztián vélhetően egy piros Ferrari tualjdonosa lett. A szerzeményhez az apósjelölt, Gárpár Győző is gratulált közösségi oldalán. A próbakörre a fiatalember elvitte szerelmét is, Virágot, aki végigsikította az utat. A lány kamerázott is, a felvételt Krisztián oldalán lehet megnézni.

A videóhoz később Virág is kommentelt: "Imádtam, de a hasam megharagudott rád!!!!"



Virág és Krisztián kapcsolata egyébként nemrég szintet lépett, a fiatalembernek komolyak a szándékai: májuskosarat adott szerelmének, aminek átadása a komoly kapcsolat szimbóluma.