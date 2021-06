Ha emlékszünk még rá, a lakáséttermek 2014 környékén jelentek meg a hazai köztudatban. Bár kellett nekik még legalább 1,5-2 év ahhoz, hogy név szerint is fel tudjunk sorolni párat. Ismertetőjegyük is volt. A legtöbb ilyen konyhát lelkes hobbiszakácsok és főzni tudó gasztrobloggerek vitték, illetve olyan felszolgálásban jártas fiatalemberek és lányok, akik a nagymamát megfűzve, ketten vágtak bele a vállalkozásba, házias, múltba visszarepítő fogásokkal és profi kiszolgálással. A Zincenco kivárta azt az időszakot, amikor már a fine dining is a lakásba költözhetett, és ezen a júniusi vacsoraestén be is mutatta, milyen az, ha ez a két fogalom jó kereszteződésben találkozik.