Ahogy arról mi is hírt adtunk, mintegy 2,5 milliárd forintért vásárolt luxusvillát Andy Vajna özvegye. Az újépítésű, 650 négyzetméteres villában 6 hálószoba és 7 fürdőszoba található, a teremgarázsban pedig bőven van hely a luxusjárgányoknak. A kilátás varázslatos: nappal az óceánt, éjszaka pedig a város fényeit lehet megcsodálni. A villáról készült fotókat már mi is közzétettük, most azonban egy imázsvideó is felkerült a YouTube-ra, így mindenki, aki csak szeretne, bepillantást nyerhet Timi otthonába.

