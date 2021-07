Nyár van, meleg van és a kánikulában senkinek nincs kedve a forró tűzhely előtt álldogálni, hogy elkészítse a napi ebédet vagy vacsorát. Pedig enni kell! Ám akadnak olyan finomságok is, amelyek amellett, hogy egészségesek, frissítőek ráadásul főzés nélkül is elkészíthetőek. Mutatjuk!

Hideg uborkaleves

A nagy melegben senkinek sincs túl nagy étvágya, ilyenkor pedig kifejezetten jó eshet egy finom leves – na persze nem a gőzölgő fajtából.



Hozzávalók (4-5 személyre)

3 kígyóuborka

500 ml joghurt

1 gerezd fokhagyma

1-1,5 dl víz (attól függően, mennyire sűrű a joghurt)

1 csokor kapor

só, bors - ízlés szerint

Elkészítés

Nincs más dolgunk, mint az uborkákat felkockázni, a fokhagymát megpucolni, a kaprot kissé összevágni, majd a víz valamint a só, bors kivételével az összes hozzávalót egy magasfalú edénybe tenni és botmixerre krémesre pürésíteni. Ezután adagoljuk hozzá a vizet, attól függően, hogy milyen állagú levest szeretnénk, hígabbat vagy sűrűbbet. A kész levest a végén ízesítsük sóval, borssal, majd rakjuk néhány órára a hűtőbe, egyrészt, hogy összeérjenek az ízek, másrészt, hogy valóban hidegen tudjuk tálalni. Levesbetétnek adhatunk hozzá apró kockára vágott uborkát vagy zellert is, de pirítóskockákkal is megszórhatjuk a tetejét.

TIPP: Ha görög joghurtot használunk, akkor igazán krémes lehet a levesünk, ha pedig kedveljük a fanyar ízeket, akkor pár csepp citrommal is megbolondíthatjuk a végén az egészet.

Hideg, paradicsomos tésztasaláta

Meleg ide vagy oda, előfordulhat, hogy mégis elkezd korogni a gyomrunk, ám nincs kedvünk a klasszikus főételekhez. Ilyenkor jöhet jól ez a hideg tésztasaláta, amely laktatóbb, mint egy leves, mégsem leszünk rosszul tőle a harminc fokban sem.

Hozzávalók (4 személyre)

500 g maradék tészta (a legjobb a masni, tollhegy, csavart vagy szarvacska)

10 szem koktélparadicsom

2 szál újhagyma

1 doboz konzerv kukorica

2 marék olívabogyó

3 evőkanál olívaolaj

3 evőkanál balzsamecet

só, bors

Elkészítés

Egy megfelelő nagyságú tálban elkeverjük az olajat, a balzsamecetet, majd hozzáadjuk a felaprított újhagymát, a félbevágott koktélparadicsomokat, a felkarikázott olajbogyókat és a lecsepegtetett kukoricát. Ha esetleg nincs maradék tésztánk, akkor nem ússzuk meg, hogy főzzünk, de a legtöbb háztartásban azért akad maradék, amelyet a zöldséges, olajos, ecetes alaphoz keverhetünk. Néhány órára tegyük hűtőbe az egészet, majd hidegen tálaljuk.

TIPP: A salátánkat bármivel gazdagíthatjuk, így tehetünk bele mozzarella golyócskákat, felkockázott kemény sajtot, sonkát, grillezett húst, szárított paradicsomot, kapribogyót, rukkolát, de a fűszerezésnél is nyugodtan engedjük el a fantáziánkat, például a petrezselyem vagy a bazsalikom is nagyon fel tudja dobni az alap receptet.

Hűsítő-citromos álom

A hűsítő desszertek azok, amelyeket szinte mindenki szívesen fogyaszt a legnagyobb melegben is, ám nem kell feltétlenül leragadni a klasszikus fagylalt, jégkrémen, jégkása hármasánál.



Hozzávalók

400 g babapiskóta

1 nagy doboz tejföl (330 g-os)

0,5 l habtejszín

3 nagy vagy 4 kisebb citrom

5-6 evőkanál cukor

2 csomag vaníliás cukor

Elkészítés

2 citromnak lereszeljük a héját, majd félbevágjuk őket és kicsavarjuk a levüket egy nagyobb tálba. Hozzáadjuk a cukrokat és az egészre rákanalazzuk a tejfölt. Egy nagyon édes és nagyon savanyú krémet kell kapnunk, ezt ugyanis még lágyítani fogja a tejszín. Ha nem érezzük elég savanyúnak vagy édesnek, akkor tegyünk hozzá még citromot és/vagy cukrot. A hideg tejszínt habbá verjük, majd a tejszínhabot óvatosan beleforgatjuk a tejfölös, citromos, cukros krémbe. Kóstoljuk meg, és ha nem elég ízes, korrigáljuk. A babapiskóta szintén tompítani fog a savasságon, így ügyeljünk rá, hogy tényleg savanyú legyen. Egy nagyobb tál alját vonjuk be néhány kanál krémmel, erre pedig kerüljön egy sor babapiskóta, amelynek a tetejére újabb réteg krém kerül. Ezt addig ismételjük, amíg el nem fogy a piskóta. Ügyeljünk rá, hogy a sütemény tetejére mindenképpen egy nagy adag krém kerüljön. Ha végeztünk, nincs más dolgunk, mint esetlegesen néhány karika citrommal feldíszíteni a desszertünk tetejét és legalább egy estére hűtőbe tenni az egészet, hogy a piskóta magába szívhassa a tejfölös-tejszínes krémet és teljesen megpuhuljon.

TIPP: Citrom helyett pürésített eperrel is nagyon jól működik, a recept.

A gazpacho szintén remel választás lehet, ha valami könnyű és hideg fogásra vágysz. Kevés hozzávaló, isteni ízek, a receptet pedig itt találod.