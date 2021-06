A brazil származású Nahlu Blos de Moraes számos problémával kerül szembe a kinézete miatt. A 28 éves kétgyerekes anyában nem bíznak meg, főleg a tetoválásai miatt. Pedig ő megszállíottja a varratoknak, 15 évesen szerezte az elsőt, azóta pedig megállíthatatlanul terjed a testén a tinta.

Emellet természetesen a testmódosításokat sem veti meg: kettévágatta a nyelvét és fültágítókat rakatott be. Két gyermekét, a hétéves Ezaiah-t és a hároméves Kalyant egyedül neveli, albérletet azonban nem talál: ahogy meglátják őt a tulajdonosok, azonnal visszautasítják, mert azt feltételezik, hogy nem tudná fizetni a díjakat.

Nahlu Blos de Moraes egyébként modellkedéssel keresi a kenyerét, emellett pedig az eoritkus tartalmak megosztásáról híres Only Fanson is megtalálható, ahol ő is esetelnként megbotránkoztató felvételek közzétételével szerzi meg a betevőt - írja a Bors.

Nem ő az egyetlen anya, aki nem szokványos kinézetével borzolja a kedélyeket. Ennek a finn édesanyának a testét 99 százalékban borítják tetoválások.