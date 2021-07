A dietetikusok, és táplálkozás szakértők nem győzik hangsúlyozni, hogy mennyire nagy jelentősége van a megfelelő kalória bevitelnek. Sokan elfelejtik, hogy 1200 kcal-t, természetesen a megfelelő tápanyagokból minden nap el kellene fogyasztanunk ahhoz, hogy megfelelően működjön a szervezetünk. Ám nagyon fontos, hogy ez a kalóriamennyiség egészséges szénhidrátokból, zsírokból, és fehérjékből álljon. Valljuk be őszintén, hogy akkor, amikor a strandon töltjük az egész napot eszünkbe sem jut, hogy a kalóriákat számolgassuk.

Természetesen ezzel nincs is semmi baj, hiszen mindenki megérdemel egy-két olyan csalónapot, amikor lelkiismeret-furdalás nélkül szabadon lakmározhat. De azzal azért érdemes tisztában lenni, hogy ezeken a napokon mennyivel fogyasztunk el több kalóriát, mint a szükséges napi mennyiség.

Ha reggel éhgyomorra érkezünk biztos, hogy egy finom kávéval és két-három palacsintával indítjuk a napot a csobbanás előtt.

Így tölteléktől függően akár 200-350 kalóriát is mehetünk palancsintánként. Ha csak kettőt fogyasztunk el a tejeskávénk mellé, másik a gyomrunkba pakoltunk körülbelül 600-700 kalóriát. Az ebéd előtt gyakran előfordul, hogy a napozás közben nasizni kezdünk, netalántán elfogyasztunk egy krémes hideg jégkrémet, ami minimum 250 kalóriát jelent.

Ezek után, ha eljött az ebédidő biztos, hogy nem azon fogunk gondolkodni, hogy hol ehetjük a legdiétásabb salátát, hanem boldogan mondunk igent a meglehetősen zsíros kolbászra, amihez természetesen mustár és fehér kenyér is dukál, vagy az ikonikus sajtos tejfölös lángosra, ami nélkül valljuk be, nem is lenne igazi a nyár.Akármelyiket választjuk is, déli 12:00 kor gazdagabbak leszünk körülbelül 800-1000 kalóriával.

Még el sem kezdődött a délután, de ha egy picit visszaszámolunk, feketén fehéren láthatjuk, hogy már közel 1700 kalóriánál tartunk, ami ráadásul túlnyomórészt káros zsírokból, és szénhidrátból állt.

A délután második felében, amikor már kiúszkáltuk magunkat, és a forróságban kellőképpen elfáradtunk biztos, hogy nem fogjuk kibírni legalább még egy étkezés nélkül. Ilyenkor jöhetnek a főtt kukoricák, dinnyék, újabb adag fagyik és jégkrémek, de az is megeshet, hogy akik ebédre lángost kértek azok most a kolbászra szavaznak, vagy fordítva. Így a délután folyamán szinte biztos, hogy még legalább 1200 kalóriát fogunk elfogyasztani.

Nem szabad megfeledkezni a cukros üdítőkről és a kávékról sem, amik összeadva megközelítőleg 500 kalóriát jelentenek.

Így a nap végére legalább 3500 -4000 elfogyasztott kalóriának leszünk a birtokában. Ez nyáron azért is veszélyes, mert a nagy melegben az anyagcserénk is sokkal lassabb, ezáltal sajnos előfordulhat, hogy egy több napos nyaralás után bizony néhány plusz kilóval térünk haza.Ha semmiképpen nem szeretnénk hízókúrát tartani a vakáció ideje alatt figyeljünk, arra, hogy cukor üdítők helyett fogyasszunk vizet, és napi egy csaló étkezést engedjünk csak meg magunknak, azt is lehetőleg a reggeli órákban.