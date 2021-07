Vajda Szilvia, Viktor édesanyja és Viktor barátnője is ott voltak az edzésen, amikor Viktor összeesett. Valószínűleg hirtelen szívmegállás miatt hunyt el, élsportoló volt, sohasem dohányzott, nem ivott, egészségesen táplálkozott. A szerettei tétlenül nézték Viktor haláltusáját, beszélni már nem tudtak vele, csak átölelni élettelen testét.

Viktor előtt nagy jövő állt. Nem csak a focipályán, hanem más területen is kiemelkedően teljesített, sőt, még a modellipar is felfigyelt rá, mivel a sportnak köszönhetően kiváló alakkal rendelkezett, felajánlottak neki egy ötéves, nemzetközi modellszerződést is.

Kifejezetten jól tanult és szellemi területen is jeleskedett. Sakkozott, és két alkalommal jutott be a 100 táblás szimultánba a Polgár Sakkfesztiválon, Polgár Judittal, Polgár Zsuzsával sakkozhatott, minden napra célokat tűzött ki"

- mesélte a Borsnak a megtört édesanya, aki szerint fia különleges ember volt, aki a 18 évébe sok mindent belesűrített. Viktor éppen érettségizni készült, hogy jövőre Budapestre költözzön és egyetemre járhasson. A fiú emlékére hamarosan létrehoznak egy alapítványt, mely a Viktorhoz hasonló, sokoldalú és tehetséges sportoló fiatalok támogatására jön létre.