Ahogy arról mi is hírt adtunk,hétfőn indult a celebháború Alekosz és Baukó Éva között, akik a bíróságon néztek farkasszemet egymással. Két nappal később fokozódtak az ellentétek, ugyanis Éva szexuális zaklatással vádolta meg egykori barátját,legalábbis Alekosz ezt írta közösségi oldalán, és úgy tűnt, a felek kibékíthetetlenek.

Bár Alekosz és Éva felkészültek a hónapokon át tartó pereskedésre, Alekosz úgy döntött, visszavonja a keresetet egykori barátjával szemben. Most a Blikk megkereste Baukó Évát, és kifaggatta, mi lesz a barátságukkal most, hogy Alek visszavonta a keresetet.

"Alekosz először a Facebookon keresett meg engem ezzel kapcsolatban, utána pedig felhívtam telefonon. Örülök a döntésének, de igazából nem is kellett volna ennek így alakulnia. Már a békéltető tárgyaláson is jeleztem, ha lehet, akkor én ezt rendezném, de akkor ő még ezt nem akarta. Remélem, ezt most tényleg így gondolja, a telefonban úgy tűnt, hogy őszinte. Alekosznak is van egy természete, ahogy nekem is, azt, hogy ezek után újra barátok leszünk-e, majd az idő eldönti" – magyarázta Éva.