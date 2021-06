Évekkel ezelőtt egy valósáshow-ban kötött szoros barátságot Baukó Éva és Nagy Alekosz. A jó viszonynak azonban mostanra vége, olyannyira, hogy a bíróság elé is álltak. Az esetük azzal kezdődött, hogy Éva nyilvánosságra hozta személyes beszélgetésüket, azt állította, Alekosz nem hajlandó visszafizetni a pénzt, amit kölcsönadott neki, valamint azzal vádolta, hogy kéretlenül önkényuralmi jelképeket küldött.

Ugyan Éva lezártnak tekintette az ügyet, amikor a pénzt hiánytalanul visszakapta, Alekosz nem hagyta annyiban a dolgot, feljelentést tett, így kerültek a bíróság elé, ahol egymáshoz sem szóltak.