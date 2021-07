Botox, mellműtét, ajakfeltöltés, fenékfeltöltés - ezeken a beavatkozásokon már több alkalommal is átesett az osztrák Jessica Bunnington, aki 18 éves kora óta képtelen leállni a plasztikával.

Az első mellműtétjét az első autójára félretett pénzéből fizette, de azokat már lecserélte egy jóval nagyobb implantátumra.

"Teljesen szeretem a mostani megjelenésemet. Eddig két mellműtétem, egy zsírleszívásom, ajakfeltöltésem, popsifeltöltésem és botoxom volt" - mesélte a Mirronak a nő.

"Nem akarok természetesnek látszani, úgy akarok kinézni, mint egy bratz baba, mert nekik nagy az ajkuk" - tette hozzá Jessica, aki átszámítva már 12 millió forintot költött sebészeti beavatkozásokra.

Jessica továbbra sem hajlandó leállni, jelenleg is a harmadik mellműtétét tervezi: 4000 köbcentis implantátumokat szeretne beültetni.Tervben van egy fenékemelés is, mert ha nagyobb a melle, akkor nagyobb fenékre lesz szüksége.Hozzátette, hogy orrműtétre és szájüreg-zsírtalanításra is vágyik, hogy kontúrosabb legyen az arca.

"Sosem voltam még ilyen boldog, az önbizalmam az egekben van. Nem tudtam volna másképp elképzeéni magam" - magyarázta Jessica.

