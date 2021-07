Mindenki igyekszik elkerülni a nyilvános illemhelyek használatát, de ez nem mindig lehetséges. Szorult helyzetünkben pedig egy csomó "higiéniai katasztrófát" láthattunk már, olyanokat is, amikre visszagondolni is nehezünkre esik. Ha tisztának is tűnik egy illemhely, akkor sem tudhatjuk, mennyire biztonságos a helyzet, mennyi láthatatlan kórokozó támadja meg a legintimebb testrészeinket. Adódik a kérdés: hogyan csökkenthetjük a legkisebbre ennek kockázatát? Hordjunk magunknál szkafandert, amit ilyenkor gyorsan magunkra öltünk, vagy bízzuk magunkat a szerencsére, hátha egy kevésbé szörnyű vécéfülkébe nyitunk be? Bármilyen hihetetlen, a második lehetőséggel járunk a legjobban. Tudományos tanulmányok is születtek már arról, hogyan kell jól választani a nyilvános illemhelyeken.

Láthatatlan különbségek

A nyilvános vécékben, a plázák vagy áruházak vécéiben egy sornyi kabinnal találjuk szembe magunkat. Ha nem sürgős a helyzet, akkor sorban benyithatunk az összes szabad kabinba, és kiválaszthatjuk a legszimpatikusabbat. Általában azonban mindegyik ugyanolyan tisztának vagy ugyanolyan koszosnak tűnik, tehát előrébb nem vagyunk, így szinte lehetetlen különbséget tenni. Melyiket válasszuk akkor? Mert bizony különbségek attól még vannak, hogy a szemünkkel nem láthatjuk őket.

Nicolas Christenfeld amerikai pszichológus már 1995-ben foglalkozott ezzel a kérdéssel, és készített erről az érzékeny témáról egy tanulmányt, amelyet a Psychological Science című magazin publikált is. A kutatásban egy három fülkés nyilvános vécét vizsgált - a női és a férfi részleget egyaránt. Azt szerette volna kideríteni, hogy melyik fülkét használják az emberek a leggyakrabban. Erre pedig úgy kapott választ a legegyszerűbben, a betérő emberek megzavarása nélkül, hogy a vécépapír fogyását vizsgálta az egyes kabinokban. Világos következtetésre jutott.

60 százalék ugyanazt választja

Christenfeld megállapította, hogy az összes vécépapír-fogyasztás körülbelül 60 százaléka a középső fülkében történt. Ezt a kabint körülbelül háromszor gyakrabban használták, mint a két szélsőt. A férfi és a női illemhelyek között ebben nem volt különbség. Egyértelmű tehát: ha a legkevésbé koszos vécét szeretnénk használni, akkor a szélek felé kell tartanunk.

Ezt a jelenséget később 1998-ban a Kaliforniai Állami Egyetemenen is tüzetesebben vizsgálták: ha a kísérletben résztvevő alanyoknak három azonos elem közül választaniuk kellett, a többség a középsőhöz nyúlt. Hogy miért dönt így az emberek nagy része, miért fókuszálunk önkéntelenül is középre, még nem tisztázott. Ám ennek tudatában, ha ismét nyilvános vécébe kényszerülünk, legyünk tudatosak, és kerüljük a legszimpatikusabbnak tűnő középsőt.

