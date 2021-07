Molnár Andi táncművész is részt fog venni a Balaton átevezésen július 10-én, aki a Life.hu-nak elárulta, hogy a gyerekkora nagy részét szinte csónakban töltötte. A Dancing with the Stars gyönyörű zsűritagja azt is elmondta, mi az a sport, amivel már évek óta fitten tartja magát.