Az Exatlon Hungary női nyertese Szente Gréti egy igazán szemrevaló kis hölgy, ám a 21 éves lányt mégsem ostromolják a férfiak.

"Azon túl senki nem lép, hogy megdicsér, igaz abból sokat kapok és biztatást is, hogy folytassam, amit csinálok" – árulta el a Blikknek a fiatal lány.

Gréti arról is mesélt, hogy most nem is érzi feltétlenül fontosnak, hogy párkapcsolata legyen,mert a barátaival remekül érzi magát, és ami talán ettől is sokkal fontosabb; szeretne magára figyelni. Lehetséges, hogy a közeljövőben befekteti a nemrégiben nyert összeget.

"Ingatlanba vagy valami értékálló dologba akarok fektetni, nem akarom elherdálni. A lényeg, hogy hasznos dolgot tegyek vele" – árulta el a fiatal lány.