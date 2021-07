Kétségkívül az egyik legnépszerűbb és legismertebb italról van szó. Néhány évszázad alatt a világ minden egyes szegletébe befészkelte magát. A kávét ma már a világ minden pontján ismerik és szeretik a finom illatáért, frissítő, élénkítő hatásáért, mennyei ízéért.

De honnan is ered a kávé története?Egyes legendák szerint a kávécserje Afrikából, Etiópiából származik, ahol egy kecskepásztor lelt rá a kávé élénkítő hatására. A növénytől az idősebb kecskék is majdhogynem táncra perdültek és ugrálni kezdtek, ennek láttán pedig ő is megkóstolta a csodabogyót. Van egy másik történet is, ami szerint az afrikai kontinensre érkező keresztények a növényt ördögtől valónak gondolták, így a kávébabot a tűzre dobták: a pörkölt kávé eredetileg innen ered. Európába az araboktól, török közvetítéssel került a kávé, ahol kezdetben távolságtartóan viszonyultak a fekete leveshez. A kávézás, mint szokás a 18. században alakult ki.

Nézzünk néhány kávétermelő országot, amik világviszonylatban is előkelő helyet foglalnak el a kávétermesztésben:

Kalandozzunk Afrika felé és Etiópiába, ami jelenleg a vezető kávétermesztő ország a kontinensen, egyben a kávécserje otthona. A kávétermesztés 15 millió embernek ad megélhetést. A kávétermelési világpiacon az etióp kávé részaránya 5%, a kávé termesztésének mennyisége tekintetében pedig az 5. helyet foglalja el a világban. Etiópiában főleg az Arabica kávécserje vadfajtáit termesztik.

India nem csak a tea és a különböző fűszerek termesztéséről ismert, hanem a kávéról is, hiszen a világélvonalban igencsak előkelő helyen végzett. A nagyrészt alacsony fekvésű ültetvények ideálisak a Robusta termesztésére, emellett találunk olyan régiókat is, ahol csak az arabicát termesztik.

Mexikó szintén előkelő helyet foglal el a világ kávétermesztésében. A kávécserjét az ország középső és déli részén termesztik és a farmok nagy része kisgazdák tulajdonában van.

Mexikóban a hagyományos kávéfajtákat termesztik, így például a typicát, bourbont, cutturrát és maragogypet.

Manapság az olaj után a kávé a második legnagyobb mennyiségben eladott érték. A kávé érett állapotában a cseresznyéhez hasonlít. A kávébabok képezik a magját, amik a gyümölcshús alatt párosával helyezkednek el. Az arabica számít az egyik legkifinomultabb kávétípusnak, nem véletlen, hogy a specialty kávékhoz az arabicát használják. Különbség van a brazil arabica, aminek ízhatása kiegyensúlyozottabb, és az afrikaié gyümölcsösebb, egyben savasabb is. A robusta magasabb koffeintartalommal rendelkezik, ami az olasz tradicionális kávékban jelenik meg, pörkölt, füstösebb ízvilággal.

