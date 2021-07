Múlt szombaton kötötte össze hivatalosan is az életét Gwen Stefani és Blake Shelton. Mindketten a The Voice című műsor zsűritagjai voltak, itt találkoztak 2015-ben. 2020 októberében jegyezte el a zenész a gyönyörű énekesnőt - írja a People magazin.

Shelton a házasság ötletét egy oklahomai kiránduláson vetette fel, amire Stefani majdnem nem ment el.

A friss házasok nemcsak a magánéletben alkotnak jó párost, hanem a szakmai kapcsolatuk is kiváló, több dalt is együtt jegyeznek. A Nobody But You című számukért megnyerték a CMT Music Awardot.

Blake Sheltonnak a harmadik, Gwen Stefaninak ez a második házassága. Az énekesnőnek három gyermeke született a korábbi házasságából Gavin Rossdale-lel.

