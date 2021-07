A PMS a premenstruális szindróma rövidítése: azon tünetek összességét nevezik így, amelyek a menstruációt megelőző 7-10 napban megkeserítik az életünket, és sok esetben a környezetünkét is.

Ez az az időszak, amikor egyik pillanatról a másikra házisárkánnyá változunk vagy épp mély depresszióba zuhanunk. Sok esetben úgy érezzük, hogy szétfeszülünk a bennünk dúló viharok miatt, ugyanakkor kiborulunk a legkisebb dolgok hatására. De a PMS-nek testi tünetei is vannak: fáj a fejünk, feszül a mellünk, görcsöl a hasunk vagy épp éhségrohamok törnek ránk. Bármelyik tünet is jelentkezik nálunk, esetleg az összes egyszerre, a menstruáció előtti időszak szinte minden nőt megvisel, nem beszélve a közvetlen környezetükről. Szerencsére vannak módszerek, melyekkel enyhíthetjük a PMS tüneteit, ilyen például a helyes táplálkozás.

Mit érdemes fogyasztani a PMS alatt?

Tapasztalatok szerint érdemes magas szénhidráttartalmú és zsírokban szegény ételeket fogyasztani a menstruációt megelőző időszakban. Ezzel növelhetjük az agy szerotonin termelését, amely csökkenti a szorongást. Segíthet az is, ha B6, C, E vitaminban, valamint magnéziumban és kálciumban gazdag ételeket viszünk be a szervezetünkbe.

A B6-vitamin segít a nyomott hangulat ellen

A B6-vitamin mindig jól jön a háznál, ha úgy érezzük, hogy mindjárt felrobbanunk a bennünk dúló feszültségtől, vagy pedig a legszívesebben egy sötét sarokban töltenénk az esténket. A B6-vitamin ugyanis jó hatással van az idegrendszerre és segíthet a nyomott hangulat leküzdésében is. Ha természetes módon szeretnénk ez a vitamint bejuttatni a szervezetünkbe, fogyasszunk sok zöldséget, de a vörös húsok, a szárnyasok, sőt a tonhal és a lazac is optimális vitaminforrás.

Az E-vitamin enyhíti a mellfeszülést és a rossz közérzetet

Az E-vitamin kiválóan alkalmas a PMS során fellépő kellemetlen mellfeszülés és a korai görcsök, a fejfájás és a rossz közérzet enyhítésére. A tojás, a búzacsíra, illetve a csonthéjas gyümölcsök, mint a diófélék vagy például az avokádó sok E-vitamint tartalmaznak. Ha olívaolajat használunk salátákhoz és a főzéshez, az ugyancsak természetes E-vitaminforrás.

A magnézium megvéd a görcsöktől

Ha valaki sokat szenved a menstruációs görcsöktől akár már a PMS alatt, akkor mindenképpen ajánlott a fokozott magnéziumbevitel. A kagyló és a rák például nagyon gazdag magnéziumban, de ha ezek nem tartoznak a kedvenceink közé, akkor együnk sok spenótot, rukkolát vagy dióféléket és aszalt gyümölcsöket.

A kalcium enyhíti az ingerlékenységet és a feszültséget

Tanulmányok szerint azoknál a nőknél, akik sok kalciumot fogyasztanak, szinte alig jelentkeznek a PMS tünetei. A kalcium ugyanis kiválóan mérsékli az idegességet és az ingerlékenységet. Ahhoz, hogy hozzájussunk a kívánt mennyiséghez, fogyasszunk minden nap kalciumban gazdag ételeket, mint például sajtot, joghurtot vagy alacsony zsírtartalmú tejet. Ha kerülnénk a tejtermékeket, akkor sincs semmi veszve, együnk sok brokkolit, kelkáposztát, zabpelyhet, tofut vagy lazacot.

Amit érdemes kerülni a PMS alatt:

Csökkentsük a sófogyasztást!

Csökkentsük a sófogyasztásunkat, különösen akkor, ha vizesedés és mellfeszülés jellemző ránk. A nátrium ugyanis fokozza a folyadék-visszatartást, ami kellemetlen puffadásokhoz és vizesedéshez vezethet.

Ne igyunk annyi kávét!

Rossz hír a kávé szerelmeseinek, hogy a koffein is erősítheti a PMS tüneteit. Érdemes tehát kevesebb kávét fogyasztani a menstruáció előtti napokban.

El a kezekkel az édességtől!

Bár a menstruáció előtt sokan a csokoládétól remélnek vigaszt, ezzel csak rontanak a helyzetükön. A túlzott édességfogyasztás ugyanis fejfájást és fáradtságérzést okozhat. Bár nem kell teljesen lemondanunk a finomságokról, attól még érdemes csökkenteni az adagokat.

Kerüljük az alkoholfogyasztást!

Érdemes kerülni az alkoholfogyasztást is a menstruáció előtti napokban. Bár az alkohol rövid távon valóban enyhíti a bennünk dúló feszültséget, azonban hosszabb távon ront a kedélyhullámainkon és erősíti a depresszió érzését.