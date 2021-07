Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk , Szalai Kriszta színésznő retteg, hogy a fejükre omlik a házuk: a szomszéd építkezés miatt repedezhet a fal, de hiába van bizonyítékuk, nem történt eddig semmi. Most azonban megelégelték a tétlenséget és a bírósághoz fordultak, az otthona helyreállítása 4-5 millió forintba kerül, ezt követeli a színésznő a szomszédjától.

Szalai Kriszta színésznő és férje, Csernák Antal úgy döntöttek, hogy a bírósághoz fordulnak, mert úgy érzik, másként nem fognak megoldást találni a problémájukra. Repedezik a házuk fala, a színésznő állítása szerint a szomszédban zajló építkezés miatt. Retteg, hogy egyszer minden a fejükre omlik, közben pedig ideges, amiért nem történik semmi.

"Itt, ahol lakom, dimbes-dombosak a terepviszonyok. Az én kertem sík, a szomszédban viszont nem az. Az oda költöző új tulajdonos vízszintesre egyengette a talajt, gyakorlatilag elhordta a dombot, és közben az én házam is megmozdult, megrepedtek a falak. Már a második telet húztuk ki ilyen állapotban" - mesélte a Blikknek a színésznő.

Hosszú évek idegeskedése, stressz és álmatlanság után az utolsó pillanatban, tavaly februárban kapott segítséget a II. kerületi önkormányzattól. A hivatal kiállított egy végzést arról, hogy a szomszédban ideiglenesen le kell állítani az építkezést és támfalat kell építeni, ami megszünteti az életveszélyt.

"Az eltelt másfél évben sokszor kerestük az új szomszédot, hogy találjunk valami megoldást, de szóba sem áll velem. Senkire nem hallgatott, úgy tudjuk, a házfelújítást szervező vállalkozó is figyelmeztette, hogy több földet már ne vigyen el, mert baj lehet belőle. Alig hiszem egyébként, hogy lett volna rá engedélye, bármelyik statikus megmondta volna előre, hogy itt nem szabad csinálni ilyet" - magyarázta a lapnak Kriszta.

A színésznő azonban nem hagyta annyiban, az interneten nézett utána, hogyan tudná megmenteni az otthonát.

"Közjegyző által kirendelt szakértőtől kértem szakvéleményeket, 750 ezer forintomba került, de a bíróság csak ezt fogadja el. Most beadtuk az iratokat a bíróságra, várjuk a tárgyalás időpontját. Addig nem is nyúlunk a házhoz, inkább elviseljük a huzatot, csak vonják felelősségre, aki miatt tönkrement az otthonom. Az 5 milliós helyreállítást is meg kell fizetnie" - tette hozzá a színésznő.