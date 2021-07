Dallos Bogi sosem arról volt híres, hogy polgárpukkasztó képeket tenne közzé közösségi oldalán. Kifinomult stílusán most sem változtatott, bár tény, hogy nincs rajta ruha...

A két énekes, Dallos Bogi és Puskás Peti között már a kapcsolatuk elején is nagy volt az összhang, ami eljegyzésükkel - amire Peti nagyon készült - talán csak fokozódott.

Most is épp együtt pihennek egy csodálatos helyen, ahol az ágyat fák veszik körül, és érintetlenül süt be a nap.

Ezt mergadava, Puskás Peti kamerátragadott, és megörökítette szerelmét: