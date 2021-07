Kirobbanó formában van Kajdi Csaba, aki az elmúlt hónapokban 14 kg-ot adott le. Cyla – bár eddig ki nem állhatta a korán kelést – ezzel a mumusával is leszámolt, ahogy a plusz kilóknak is búcsút intett.

„Életmódváltásban vagyok, amihez hozzátartozik, hogy az utóbbi időben 7 és 9 között kelek. A reggelt egy smoothie-val vagy zellerlével kezdem, aztán egy kis müzli. Odafigyelek magamra, így le is adtam az elmúlt három hónapban 14 kg-ot. Lassan ráfordulok a negyvenes éveim második felére. Ilyenkor már nem az az ember célja, hogy szétszálkásítsa magát, ahogy a hason lévő kockák száma sem érdekli. Csak szeretné magát jól érezni a bőrében, nagyokat sétálni és nem zihálni, ha fel kell menni a lépcsőn" – árulta el életmódváltásának célját Kajdi Csaba, aki nem ok nélkül vágott bele életvitele megreformálásába.

Nem volt semmilyen egészségügyi oka, nincs semmi bajom vagy elváltozás a szervezetemben. Szerettem volna magam jobban érezni a bőrömben, de persze az is hozzátartozik, hogy van egy 20 évvel fiatalabb párom. Ő úgy hajt engem, mint egy Singer varrógépet. Kész csoda, hogy még nem adott korcsolyát a lábamra és száguldozok itt fel-alá, amíg ki nem törik a lábam. Vele is tartanom kell a lépést – tette hozzá Cyla, aki most örömmel ugrik fejest minden újba. Így pénteken műsorvezetőként debütál a 95.8 Sláger FM-en.

„Szeretném magam új helyzetekben, új szituációkban kipróbálni. A rádiózás nekem egy ilyen terep, ahol nagyon jól érzem magam. Ahogy mindig, most is magamat fogom adni. Nem is tudnék másmilyen lenni! Mindig elképedve nézem azokat, akik mást mutatnak, mint amilyenek valójában. Na én nem ilyen vagyok, semmi értelme az álszent viselkedésnek!" – mondta Kajdi Csaba, aki Pordán Petra és Somogyi Zoltán társaságában köszönti majd a hallgatókat pénteken a 95.8 Sláger FM-en.