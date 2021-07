Sáfrány Emese életet adott első gyermekének, és habár most ő a legfontosabb az életében, azért jut ideje eintézni a szükséges teendőket. Ezt már a kórházban is megtette.

Sáfrány Emese életet adot első gyermekének, Nolennek, aki a vártnál korábban érkezett. Szerencsére a baba és a mama is teljesen egészségesek. Persze voltak a szülésnek drámai pillanatai, a két szülő boldogsága határtalan. Emese azért azt sem titkolja, hogy a munkája is nagyon hiányzik neki, és reméli, hogy majd ha a baba és a helyzet engedi, visszatérhet a légtornához. Dolgozni azért így is tud, és már a kórházban is megtette.

Igazából már szülés után a kórházban is dolgoztam, mivel telefonról intéztem a teendőket és ez azóta sincs másképpen" - mondta a Borsnak Emese.

"Nolen hasfájós és emiatt kicsit kialvatlanok vagyunk, de ez ezzel jár. Emellett fizikailag még nem érzem magam annyira aktívnak, ha picit kipihentebb leszek, visszanyerem az erőnlétemet és Nolentől is engedi, akkor visszamegyek. A pici születése előtt a kutyusomat vittem magammal a stúdióba, szeretném, ha majd idővel Nolen is velem tartana" - tette hozzá.

"A kutyánk, Lana tartja a három lépés távolságot, de nemrég rájöttünk, hogy csak vigyázni akar rá, szívesen alszik a babaágy alatt, de soha nem megy túl közel hozzá, nehogy bajt okozzon neki. A napokban vendégségben voltunk egy barátunknál, akinek a kutyája nagyon kíváncsi volt Nolenre, Lana pedig vehemensen védte" - mondta Emese.