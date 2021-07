A férfi valaha egy bankban dolgozott igazgató-helyettesként, de miután HIV-pozitív lett, otthagyta állását, és úgy döntött, nem emberként, hanem sárkányként akar tovább élni. Tiamat ma már nem tekint magára nőként vagy férfiként, sőt, emberként sem.

Kasztráltatta, majd sárkánnyá műttette magát: a fején 18 szarv van, a szemei és a nyelve tetoválva van - utóbbi ketté is van vágva - arcát pedig pikkelyszerű varratok borítják. Fülét és orrát is megműtette a még tökéletesebb kinézet érdekében, és fogai egy részét is eltávolíttatta.

"Ha a tükörbe nézek, én már nem embert látok, hanem egy lényt. Egy mitológiai lényt, egy sárkányt. És ez így van jól"

-mondja a videóban. Nos, bármilyen meglepő, Tiamat esete nem egyedi: néhány évvel ezelőtt egy fiatal lány műttette át magát sárkánnyá, ugyanis ez volt minden álma.