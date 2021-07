Mindig is hosszú, közös életről és nagy családról álmodott a 40 éves Sarah Shellenberge 41 éves férjével, Scottal, de az élet más jövőt írt nekik, a nő férje ugyanis szívrohamban elhunyt.

A tanárként dolgozó Scott 14 hónappal ezelőtt, szívrohamban hunyt el: holtan esett össze az osztályteremben -adta hírül a Mirror. A 2017 óta egy párt alkotó szerelmesek közös jövőt terveztek, és legalább három közös gyereket akartak. Sokáig próbálkoztak eredménytelenül, az orvosok pedig a mesterséges megtermékenyítést tanácsolták nekik.

Scott és Sarah Barbadosra utaztak egy termékenységi központba, ahol elvégezték a petesejtek megtermékenyítését, az eljárás pedig sikeres volt. Az utazás után néhány héttel meg szerették volna próbálni a beültetést is, de Sarah előtte visszarepült Barbadosra, hogy újabb megtermékenyíthető petesejteket szívjanak le tőle, nvelve a fogantatás esélyét. Amikor Scott elhunyt, Sarah épp édesanyjával tartott hazafelé a beavatkozásról.

"Amikor leszálltunk a repülőről és bekapcsoltam a telefonom, szinte megbénult a részvét-nyilvánító SMS-ektől. Olyan fiatal volt és egészséges (...) Akkor még élt, de kómába esett és az orvosok azt mondták, agyhalott, nem is fog soha többé felébredni, ajánljam fel a szerveit" – mondta Sarah, akinél a második petesejt megtermékenyítése is sikeres volt.

A nő fél évvel szerelme halála után vágott bele a megtermékenyítésbe: Hayes május 3-án született meg.

"Ő a gyógyszer a fájdalmamra, olyan sok szempontbl segített rajtam a születése. Meggyógyította a szívemet. Scott és én mindig is közös babát akartunk, és Hayes tényleg a mi közös babánk"

-mondta az édesanya, aki később a második embriót is szeretné felhasználni. Korábban hírt adtunk egy esetről, amikor 25 éve lefagyasztott embriót ültettek egy édesanyába, de két évvel ezelőtt arról is írtunk, hogy Amerikában rossz embriót ültettek be egy nő méhébe.